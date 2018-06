Um grupo armado roubou hoje uma ourivesaria no centro histórico de Ponte de Lima e há registo de que um vizinho disparou contra os assaltantes, desconhecendo-se se houve resposta ou feridos, informou fonte policial.

"O morador no andar superior do estabelecimento comercial disparou contra o grupo quando este fugia, após o assalto, desconhecendo-se se os assaltantes, mais do que dois, sofreram ferimentos", explicou o segundo comandante distrital da PSP de Viana do Castelo, Raul Curva, em declarações à agência Lusa.

A fonte disse que no interior da ourivesaria encontrava-se uma mulher, que nada sofreu.

O segundo comandante da PSP de Viana do Castelo adiantou que "os assaltantes fugiram numa viatura, desconhecendo-se o que conseguiram levar".

O assalto ocorreu cerca das 11:00 numa ourivesaria da rua da Abadia, no centro de Ponte de Lima.

A PSP tomou conta da ocorrência e contactou a Polícia Judiciária a quem cabe agora a investigação deste caso.

Em março passado, outra ourivesaria daquele concelho foi alvo de um assalto, também de um grupo armado.