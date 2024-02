Segundo a estação pública, o grupo de empresários é encabeçado por Diogo Freitas, dono da fabricante das bolachas belgas de Ponte de Lima. O jornal ECO/+M, explica que o negócio implicará a compra dos títulos, não de nenhuma empresa, com os atuais acionistas minoritários do grupo a assumir uma posição na nova sociedade.

Segundo a publicação, a proposta propõe comprar as marcas Jornal de Notícias, O Jogo, Revistas JN História, Notícias Magazine, Evasões e Volta ao Mundo, bem como da maioria do capital da Sociedade Notícias Direct.

Em declarações à RTP, Ivete Carneiro, delegada sindical do Jornal de Notícias, afirmou que até agora "o que nos foi dito foi que havia um princípio de acordo. Não vamos baixar os braços, porque não sabemos qual o nosso futuro. Vamos aguardar pelo início da próxima semana para ver se nos esclarecem todos os pontos. A única coisa que temos é a perspetiva de que nos vão pagar os salários. O resto vem depois e havemos de ver se se concretiza".

Sobre a situação atual, Carneiro afirmou que "até agora o que sabemos é que a tesouraria do grupo está má e que o fundo WOF deveria ter investido mais do que só na compra da participação na empresa. O grupo precisa de liquidez e não a tem".

Segundo a agência Lusa, os acionistas Marco Galinha, Kevin Ho, Mendes Ferreira e José Pedro Soeiro anunciaram que "existe um princípio de entendimento" para encontrar uma solução para a Global Media, afirmam em comunicado assinado pelos quatro, "reiterar que estão, no âmbito das suas responsabilidades, totalmente comprometidos com o futuro do Grupo Global Media".

Adiantam ainda que "existe um princípio de entendimento com vista a encontrar uma solução que assegure os títulos do GMG [Global Media Group] e as condições de trabalho de todos os seus trabalhadores".

*Com Lusa.