Os alegados autores do ataque disseram pertencer ao Comando da Indulgência Popular Nacionalista da Grande Família Integralista Brasileira e assumiram o ato em um vídeo que circula na internet.

A suspeita de que o grupo de extrema-direita pode ser mesmo autor do crime esta balizada em imagens do vídeo que mostram pessoas mascaradas com voz distorcida assumindo o ataque e também três indivíduos vestidos de preto arremessando ‘cocktails molotov’ contra um prédio com as mesmas características da sede da produtora.

“Nós, do Comando de Insurgência Popular Nacionalista da Grande Família Integralista Brasileira, reivindicamos a ação direta revolucionária que buscou justiçar os anseios de todo o povo brasileiro contra a atitude blasfema, burguesa e antipatriótica que o grupo de militantes marxistas culturais Porta dos Fundos tomou quando produziu o seu Especial de Natal”, justificaram os supostos autores do atentado num vídeo online.

Na madrugada do dia 24 de dezembro, véspera de Natal, a sede da Porta dos Fundos foi alvo de um atentado que não provocou vítimas, anunciou a produtora.

Numa nota, a produtora condena “todos os atos de violência” e afirma esperar que “os responsáveis por este ataque sejam encontrados e punidos”.

O incidente foi filmado pelas câmaras de vigilância, tendo as imagens sido entregues às autoridades.