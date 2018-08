Em declarações à agência Lusa, António Silva, um dos membros deste grupo de lesados do papel comercial vendido pelo antigo Banco Espírito Santo (BES), explicou que a AIEPC e as instituições financeiras “esqueceram as provisões” no acordo alcançado.

“A associação comprometeu-se a defender todos por igual, mas não o fez, porque arranjaram uma solução que pode ir até aos 50% e até 75% quando estava garantido, nas provisões, que nos pagavam na íntegra, como disse a CMVM [Comissão do Mercado de Valores Mobiliários]”, acrescentou o responsável do Grupo de Lesados do Novo Banco.

Segundo António Silva, a associação também “violou o que está nos estatutos porque deviam ter posto processos coletivos, não era processos individuais”.

“Meteram um advogado para arranjar processos individuais e isso teve custas enormes a cada lesado”, acusou, falando em comissões para advogados que chegam aos 13 mil euros por pessoa.

Por tudo isto, “sentimo-nos enganados e traídos, porque andámos a ser enganados pelo banco logo na altura da subscrição”, mas também pela AIEPC, que “escondia informação”, lamentou António Silva.

O responsável falou ainda numa carta enviada pelo gabinete do primeiro-ministro, António Costa, a este grupo de lesados, na qual se refere que “não houve propostas nem contrapropostas” da AIEPC durante o processo negocial.