O serviço marítimo da Guarda civil resgatou esta madrugada, perto de uma praia de Almuñécar, Granada, Espanha, 55 migrantes, entre os quais sete mulheres e sete menores que viajavam numa embarcação procedente do norte de Marrocos.

De acordo com informações dadas à agência EFE pela Guarda Civil, os migrantes foram localizados por uma patrulha do serviço marítimo a mais de três quilómetros de uma Praia de Almuñécar, num momento em que se encontravam numa situação complicada e com problemas de navegação devido à névoa densa existente na zona.

Após serem resgatados, os imigrantes foram transferidos por outra embarcação até ao porto de Motril, em Granada, no sul de Espanha, onde chegaram pouco antes das 04:00.

Assim que chegaram à doca portuária, os migrantes foram assistidos pela Cruz Vermelha, que lhes forneceu o primeiro atendimento médico e nutricional.

Todos estavam em boas condições, segundo fontes da organização humanitária.

Com este caso, eleva-se para quatro o número de embarcações com migrantes que, nas últimas 48 horas, chegaram ao porto de Motril, com um total de 218 pessoas, sendo 32 mulheres e pelo menos 11 crianças.