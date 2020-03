Leiria Pinto entrou para a Escola Naval em 1958. Em 1961 começou a guerra colonial. A viagem de fim de curso, que tinha como destino a América, acabou por aportar em África.

“Foi quando conheci Cabo Verde, a Guiné e São Tomé. Ficámos em Angola, quando a guerra tinha rebentado em março”, contou.

Em 1963 fez a primeira comissão em Angola, numa fragata que transportava pessoal e fazia a fiscalização e a patrulha de toda a costa.

“Fomos várias vezes ao Zaire (rio) e a Marinha aí começou a ter o seu dispositivo ao longo da fronteira Norte, que é a fronteira do rio Zaire, em que apareceram os fuzileiros, os primeiros destacamentos de fuzileiros, os fuzileiros que foram criados para operações ofensivas, os destacamentos de fuzileiros especiais, e para missões de guarda, de defesa”, referiu.

Leiria Pinto guarda a memória precisa do surgimento dos fuzileiros em Angola, em dezembro de 1961. “A frente fluvial do Zaire começou, na altura, a construir postos ao longo do Zaire, guarnecidos pelos fuzileiros e tinham o apoio nas pequenas lanchas de fiscalização e nos botes”.

Havia “uma penetração grande do inimigo através do rio” e testou-se pela primeira vez no teatro de operações o binómio fuzileiro-bote/fuzileiro-navio.

Em entrevista à Lusa passados 45 anos sobre o fim da guerra e quase 60 sobre o início do conflito (1961-1974/75), o almirante defendeu que os fuzileiros desempenharam “um lugar muito importante” num cenário adverso. “Lembro-me que, em pleno oceano, a 60 milhas da foz do Zaire, a água era castanha, tal a força da corrente”.

Confessou, no entanto, que os momentos mais dramáticos foram vividos nas comissões seguintes, na Guiné e em Timor.