A Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde divulgou hoje o funcionamento das urgências nas especialidades de Urologia e Gastrenterologia na Área Metropolitana de Lisboa, depois de já ter entrado em funcionamento a nova organização das urgências noutras especialidades.

Estes são os pontos essenciais sobre o funcionamento das urgências nacionais e ou metropolitanas nas especialidades de Urologia, Gastrenterologia, Psiquiatria, Psiquiatria da Infância e Adolescência e Ginecologia e Obstetrícia:

Urologia

Área Metropolitana de Lisboa, que abrange 18 municípios, agrupados em duas sub-regiões: Grande Lisboa e Península de Setúbal.

Período Diurno (08:00/20:00): urgência metropolitana assegurada em presença física pelos hospitais de Santa Maria e São José, sete dias por semana.

Período Noturno (20:00/08:00): Funcionamento com rotação semanal em presença física. O polo que não estiver ativo no horário noturno mantém-se contudo de prevenção, em apoio aos doentes internados e aos que se encontrem na urgência externa do respetivo hospital, até às 20:00, sob responsabilidade desta especialidade.

Gastrenterologia

Área Metropolitana de Lisboa

Período Diurno (08:00/20:00): urgência metropolitana assegurada em presença física pelos hospitais de Santa Maria e São José, sete dias por semana.

Período Noturno (20.00/08:00): Funcionamento em rotação semanal, em regime de prevenção.

Psiquiatria

Rede nacional

Período diurno - rede de urgência distribuída por todo o território nacional

Período noturno (20:00/08:00 ou 21:00/09:00) - Atendimento às situações enquadráveis na Lei de Saúde Mental é assegurado em regime de prevenção nalguns serviços locais de saúde mental, com presença física (24 horas por dia) no Porto (Centro Hospitalar Universitário de S.João), Coimbra (Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra) e Lisboa (hospitais Santa Maria e São José).

Psiquiatria da Infância e Adolescência

Rede nacional

Cada urgência atende toda a população pediátrica da região de saúde onde se localiza. A urgência metropolitana de Lisboa dá resposta, para além da região de saúde de Lisboa e Vale do Tejo, ao Alentejo e Algarve.

Período diurno (08:00/20:00) - Rede organizada em urgências regionais, com três pontos de atendimento a nível nacional: Norte (no Centro Materno Infantil do Norte, no Porto), Centro (Hospital Pediátrico de Coimbra) e Região de Lisboa e Vale do Tejo, Região do Alentejo e Região do Algarve (Hospital D. Estefânia).

Período noturno - As crianças e jovens são avaliadas e orientadas pelas urgências pediátricas gerais que, em função da sua natureza, referenciam os casos para atendimento urgente ou programado.

Pediatria

Região de Lisboa e Vale do Tejo

Serviço de urgência organizado em rede até junho, com dias específicos e urgências com horários diferentes durante a semana e, à sexta-feira e fins de semana, os funcionamento dos serviços alterna semanalmente.

Ginecologia e Obstetrícia

Rede nacional

Funcionamento em rede programado até final de maio, com 38 urgências com blocos de partos abertas de Norte a Sul do país e entre sexta-feira e domingo funcionam alternadamente, em dias especificamente agendados em cada serviço. Em maio, nalguns fins de semana há seis urgências com blocos de partos fechados e, noutros, quatro.