“Estamos a uma semana do início da campanha eleitoral e não se deve interromper o processo”, salientou.

Domingos Simões Pereira apelou também às forças de defesa e segurança para cumprirem a lei e à população para estar calma.

À comunidade internacional, o antigo primeiro-ministro guineense pediu para atuar e impor sanções a todos os que continuarem a obstruir a ordem democrática.

O Presidente guineense, José Mário Vaz, demitiu na segunda-feira o Governo liderado por Aristides Gomes, alegando que a situação prevalecente se “enquadra numa grave crise política e que está em causa o normal funcionamento das instituições da República, em conformidade com o estatuído no número 2 do artigo 104 da Constituição da República”.

Hoje de manhã, o primeiro-ministro guineense publicou na sua página oficial da rede social Facebook fotos de reuniões de trabalho, escrevendo que hoje é “mais um dia de serviço à Nação”, horas depois de ter sido demitido por decreto presidencial.

“No palácio do Governo para mais um dia de serviço à Nação. Viva a Guiné-Bissau. Viva a Democracia. Viva a ordem constitucional” escreveu Aristides Gomes na sua página do Facebook.

Contactado pela Lusa, o constitucionalista português Jorge Miranda classificou hoje como “lamentável” a atitude do Presidente da Guiné-Bissau de demitir o Governo, considerando que os atuais poderes do chefe de Estado são apenas protocolares.

“É lamentável a atitude do Presidente da Guiné-Bissau. É uma verdadeira situação de golpe de Estado, é a continuação do golpe de Estado. Já terminou o mandato e devia limitar-se a assumir protocolarmente as funções”, disse Jorge Miranda.