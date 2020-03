"Os deputados que constituem a maioria parlamentar na Assembleia Nacional Popular apelam às forças vivas da Nação a conformarem as suas atuações com a Constituição e as demais leis da República, a fim de se manter a paz, a estabilidade e a reconciliação entre os guineenses", referem, em comunicado divulgado à imprensa.

A maior parlamentar é constituída pelos deputados do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), Assembleia do Povo Unido - Partido Democrático da Guiné-Bissau (APU-PDGB), Partido da Nova Democracia e União para a Mudança, que juntos representam 52 dos 102 deputados do parlamento guineense.

No comunicado, aqueles deputados apelam também às forças de defesa e segurança para "assumirem o seu papel democrático e republicano, defendendo a Constituição e as demais leis", e aos atores políticos e sociedade para se manterem calmos e "absterem-se de comportamento que possam pôr em causa a paz social e a tranquilidade dos guineenses".

"Nesse sentido, encoraja-se a sociedade civil, as entidades religiosas e o poder tradicional a assumirem o habitual protagonismo, para, em conjunto com as estruturas de Estado legalmente instituídas, busquem entendimentos perante o golpe de Estado em curso", referem.