No serQ, correm projetos a diferentes velocidades e com diferentes aplicações desta madeira.

O mobiliário urbano é um dos mais avançados, mas a equipa de investigadores trabalha também nas vertentes da aplicação da madeira com fins estruturais, como vigas ou painéis – investigação essa mais complexa.

Uma das investigadoras do centro, Sofia Knapic, aponta para aquilo que têm estado a experimentar desde a utilização apenas de acácia à conjugação desta com outras espécies, por exemplo, em vigas de madeira.

Porém, a aplicação pode também acabar em áreas menos expectáveis, como é o caso dos instrumentos musicais.

Eduardo Van Zeller, que fez investigação na área do design no serQ, mostra com orgulho duas guitarras elétricas feitas com madeira de acácia – a última em janeiro -, muito superiores “às guitarras de 300 euros” e mais leves cerca de um quilo.

“A acácia é uma madeira rígida, com veios belíssimos e uma estabilidade aparentemente boa” e com uma “ressonância espetacular”, frisou.

Depois de duas guitarras feitas com acácia, o designer de produto quer experimentar esta madeira noutros instrumentos, como xilofones ou baixos.

“Esta é uma espécie invasora, que queremos tirar das nossas florestas. Se conseguirmos dar-lhe um fim enquanto produto era uma mais-valia”, vincou.

Por aquele centro, criado em 2015 numa parceria entre a Câmara da Sertã, a Universidade de Coimbra e Laboratório Nacional de Engenharia Civil, vai-se continuar a testar aplicações da madeira na expectativa de contribuírem para o seu combate no país.

“A nossa expectativa é combater a invasão e queremos que o conhecimento que aqui temos feito tenha uma transferência para a sociedade”, realçou Alfredo Dias, esperando que em breve a indústria possa usar o conhecimento que ali está a ser desenvolvido.