O anúncio foi feito hoje pela Fundação Calouste Gulbenkian (FCG) que reforçou para 1,5 milhões de euros o apoio de emergência criado no final de março, a ser concedido no âmbito do Concurso de Apoio de Emergência aos Artistas e à Cultura, que decorreu entre 30 de março e 06 de abril.

Simultaneamente, a FCG anunciou ter destinado 200 mil euros a serem atribuídos no âmbito do Concurso Novos Criadores em Cinema Dança e Teatro.

Os apoios do fundo de emergência abrangeram mais de 1.500 agentes culturais e 1,5 milhões de euros, o que significa um reforço de meio milhão de euros relativamente ao que tinha sido inicialmente anunciado, sublinhou a fundação, especificando que estes apoios serão concedidos a artistas e entidades das áreas de música, dança, teatro e artes visuais.

Este apoio reveste a forma de uma “reposição parcial dos rendimentos perdidos”, para ajudar artistas e entidades de produção artística a fazerem face a despesas de subsistência.

Para a presidente da fundação, Isabel Mota, a situação vivida pelos artistas portugueses, que subitamente viram os seus espetáculos e exposições cancelados, justifica “esta inédita intervenção de emergência”.