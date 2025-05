O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, lamentou esta terça-feira a morte do ex-presidente uruguaio José "Pepe" Mujica, de quem destacou a forma de governar "com humildade, escolhendo a simplicidade em vez do privilégio".

“Será recordado não só pelo seu compromisso inabalável com a justiça social, a igualdade e a solidariedade, mas também pela forma profundamente humana como encarnou esses valores”, afirmou Guterres através de um comunicado. Pepe Mujica “governou com humildade, preferindo a simplicidade ao privilégio, e recordou-nos – pelas suas palavras e pelo seu exemplo – que o poder deve ser exercido com responsabilidade e compaixão”, acrescentou. Guterres referiu ainda que, enquanto líder latino-americano, “defendeu o diálogo e o multilateralismo, encarnando os valores que estão no cerne da Carta das Nações Unidas e trazendo a sua autoridade moral para a causa da paz e dos direitos humanos”. Mujica, que presidiu ao Uruguai entre 2010 e 2015, morreu na terça-feira aos 89 anos em Montevideu, um ano depois de lhe ter sido detectado um tumor maligno no esófago.