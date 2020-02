Odivelas, 27 de fevereiro de 1295. El-Rei D. Dinis lançava a primeira pedra do que é hoje o Mosteiro de São Dinis e São Bernardo, também conhecido simplesmente como Mosteiro de Odivelas. Local com uma forte presença religiosa e cultural, o mosteiro está agora de portas fechadas: passados 725 anos, o local está praticamente ao abandono.

Ao SAPO24, Hugo Martins, presidente da Câmara Municipal de Odivelas, destaca "o estado de abandono e degradação do Mosteiro de S. Dinis e São Bernardo resultante da errada decisão do anterior Governo em encerrar o Instituto de Odivelas", um colégio militar feminino.

"Tal decisão foi objeto de veemente repúdio da população do Concelho de Odivelas e da sociedade civil em geral, com a adoção de várias formas de protesto no sentido de evitar a destruição de uma Instituição com mais de 100 anos de ensino. De notar que as próprias Estruturas locais dos Partidos que suportavam a anterior solução governativa (PSD/CDS) se manifestaram contrárias à decisão desse encerramento. Também, lamentavelmente, não foram tomadas quaisquer medidas destinadas a salvaguardar a segurança e manutenção do Mosteiro nem para acautelar o seu futuro, registando-se a sua paulatina degradação", começou por explicar, destacando também que a história longa, rica e singular [do espaço] foi abruptamente interrompida, deixando devoluto um vasto património classificado, sem qualquer perspetiva de usufruto nem um projeto de utilização futura".

Por isso, diz o presidente, "a Câmara Municipal de Odivelas manifestou interesse em assumir a gestão do espaço", o que está a acontecer desde janeiro de 2019. Hugo Martins explica que este é "um investimento avultado que, por um imperativo financeiro e funcional, carece de um necessário faseamento", nomeadamente em quatro fases, já em andamento.

Entre a primeira e a terceira fases o objetivo foi proceder à "intervenção conservativa do túmulo de D. Dinis e do Infante", bem como ao levantamento fotográfico do mosteiro e à conservação das estruturas, como é exemplo o claustro.

Numa quarta fase, foi lançada uma consulta pública sobre a futura utilização do Mosteiro de Odivelas e zona envolvente, que decorreu em março de 2019. Em relatório divulgado pela Câmara Municipal é possível ver as propostas apresentadas para o espaço, bem como a avaliação do Grupo de Trabalho criado para o efeito.

De todas as propostas apresentadas, saíram quatro grupos, três deles com ideias que estão em cima da mesa: propostas a considerar sem cedência permanente de espaço, para cedência de espaço na zona exterior ao Mosteiro e para cedência de espaço dentro do Mosteiro — numa totalidade de 10 propostas.

Entre estas, a proposta 55 diz respeito à "criação de uma Residência de Estudantes do Ensino Superior do ISCTE". No documento apresentado pela Câmara, é referido que tal obra terá "elevados encargos financeiros na salvaguarda, reabilitação e valorização do Mosteiro", pelo que "o ISCTE - IUL dispõe-se partilhar estes encargos financeiros da autarquia", no que diz respeito aos encargos de investimento e de arrendamento, passando pelos "encargos com o projeto e obra de requalificação e adaptação do edifício à nova funcionalidade".