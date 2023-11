"Este projeto destina-se a crianças entre os 3 e os 7 anos de idade e tem como objetivo reduzir a ansiedade que estas sentem quando na presença de um profissional de saúde, nomeadamente em consulta e em contexto intra-hospitalar", é explicado pela organização em comunicado.

Este ano, o Hospital dos Pequeninos vai decorrer em dois momentos. Primeiro, para as escolas — com a devida marcação —, de 27 a 30 de novembro no Refeitório I dos Serviços de Ação Social da Universidade de Lisboa, conhecido por "Cantina Velha da UL". Depois, vai haver também um "fim de semana dedicado às famílias no Pavilhão do Conhecimento, nos dias 2 e 3 de dezembro", com entrada livre e gratuita.

Mas há um requisito essencial: "para participarem, as crianças só precisam de trazer um boneco que tenha um 'dói-dói' e vontade de brincar".

De acordo com a Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa, "a participação está estimada para mais de 1000 crianças durante o período dedicado às escolas e várias centenas no Pavilhão do Conhecimento".

Este projeto "foi iniciado pela EMSA (European Medical Students' Association), organização constituída por várias Associações de Estudantes do espaço europeu, sendo que conta com a participação de países como Suécia, Alemanha, Áustria, Croácia e Reino Unido".