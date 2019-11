“Há uma parte da Igreja que realmente não conseguiu perceber que é impossível eliminar completamente a desigualdade humana, que ela existe e vinda da própria natureza”, disse Luciano Guerra à Lusa, no contexto de uma reportagem, em Fátima, sobre os 30 anos da queda do Muro de Berlim, que mudou o mapa político da Europa e o curso da história mundial, abrindo caminho ao desmoronamento da União Soviética e demais regimes comunistas do Leste.

O problema, na sua opinião, “é que o marxismo fomentou o ódio, ao passo que a Teologia da Libertação não fomenta o ódio para com o rico”.

Nascida na sequência do Concílio Vaticano II (1962-1965) e da Conferência de Medellín (1968), esta corrente cristã expressa “toda uma generosidade” da Igreja Católica da América Latina para com os mais desfavorecidos.

“Na América Latina, toda aquela cisão doutrinal que houve mesmo entre católicos – e há – tem uma base de análise marxista, a meu ver”, refere Luciano Guerra.

Ao longo do século XX, recorda o antigo reitor de Fátima, “desapareceu o sentido do equilíbrio humano e o totalitarismo ideológico acabou, realmente, por invadir a própria Igreja na pressa de fazer bem”.