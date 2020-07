A porta-voz do executivo regional, Meritxell Budó, apelou hoje aos cidadãos desta área para não irem passar o fim de semana a segundas residências e anunciou o encerramento de cinemas, teatros e discotecas, e a proibição de reuniões com mais de dez pessoas assim como as visitas a lares.

Os habitantes dessas regiões "devem ficar em casa no caso de não ser necessário sair", disse Meritxell Budo em conferência de imprensa.

Em termos práticos, tratasse de estender as restrições que já estão em vigor na freguesia de Barcelona de L'Hospitalet de Llobregat a toda a área metropolitana da capital catalã, assim como a duas zonas da província de Lérida: La Noguera e Segrià.

O conselheiro do Interior (Administração Interna), presente na mesma conferência de imprensa, indicou que a previsão inicial é para que estas medidas, que afetam cerca de quatro milhões de pessoas, estejam em vigor durante 15 dias.

O ministro da Saúde espanhol, Salvador Illa, disse hoje numa entrevista a uma rádio que na totalidade do país existem 158 surtos da pandemia de covid-19 ativos, estando a maioria deles numa situação controlada.