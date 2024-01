De acordo com a mesma fonte, nas últimas 24 horas registou-se a morte de 165 pessoas, havendo ainda a contabilizar mais 280 feridos, na sequência de “14 massacres contra famílias na Faixa de Gaza”.

Segundo a agência de notícias oficial palestiniana Wafa, as ações israelitas incluíram ataques contra “casas, edifícios, apartamentos residenciais e edifícios públicos, que foram destruídos por bombardeamentos contínuos”.

Desde que se iniciou o conflito entre Israel e o movimento islamita palestiniano, o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, contabiliza um total de 62.388 feridos.

Já hoje, o exército israelita informou que continuou com ataques aéreos, por mar e terrestres em todas as zonas de Gaza, como parte da sua estratégia para desmantelar as infraestruturas e armas do Hamas e das milícias que continuam a resistir no território.

A guerra entre Israel e o Hamas foi desencadeada por um ataque sem precedentes do movimento palestiniano a partir da Faixa de Gaza, em 07 de outubro, que causou cerca de 1.140 mortos em solo israelita, a maioria dos quais civis mortos nesse dia, segundo uma contagem da France Presse com base em dados oficiais israelitas.

Cerca de 250 pessoas foram feitas reféns durante o ataque.

Cerca de 100 pessoas foram libertadas no âmbito de uma trégua no final de novembro.

Em retaliação, Israel prometeu aniquilar o Hamas, que está no poder em Gaza desde 2007.