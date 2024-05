Pelo menos 91 pessoas morreram em ataques israelitas na Faixa de Gaza nas últimas 24 horas, afirmou o grupo islamita Hamas, enquanto o exército ampliou as operações em Rafah, no extremo sul do enclave

O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, deu hoje conta de “nove massacres contra famílias” na Faixa de Gaza, elevando o número total de mortos desde o início da ofensiva israelita para 35.800. Além disso, 210 pessoas ficaram feridas, elevando para 80.200 o total de feridos desde o início da guerra no enclave palestiniano devastado. Estima-se que os corpos de cerca de 10.000 pessoas desaparecidas continuam enterrados sob os escombros. Num comunicado militar é referido que as tropas israelitas avançaram hoje ainda mais para Rafah e mataram vários presumíveis milicianos do Hamas em combates “corpo a corpo”, enquanto o exército mantém ataques aéreos sobre a maior parte do enclave. “As tropas estão a operar com base em informações sobre alvos terroristas nos bairros de Brasil e Shabura, fazendo tudo o que é possível para evitar danos aos civis e depois de a população civil na área ter sido retirada”, indica o documento. A operação militar de Israel em Rafah, iniciada a 06 deste mês, está a ser alvo de grande controvérsia porque a cidade abrigou inicialmente mais de 1,4 milhões de pessoas deslocadas, que foram novamente obrigadas a abandonar a localidade sem terem garantias de segurança em qualquer outro lugar. Segundo os Médicos Sem Fronteiras (MSF), mais de 800.000 habitantes de Gaza já chegaram às praias de al-Mawasi, de onde o exército israelita aconselhou os civis a fugir pouco antes do início da ofensiva. Embora as forças armadas a tenham identificado como uma “zona segura”, trata-se de uma área costeira onde milhares de pessoas já estavam a viver em tendas temporárias, sem água nem saneamento.