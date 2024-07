Segundo o The Irish Times, a aeronave embateu num edifício, que tudo indica pertencer a uma suinicultura.

As autoridades referem que o helicóptero teria no máximo três pessoas. O chefe do Corpo de bombeiros de Westmeath, citado pelo The Guardian, diz que há várias vítimas, mas que ainda não é possível confirmar o número de mortos.

O incidente está a ser investigado pela unidade de investigação de acidentes aéreos da Irlanda, que informou na rede social X que já enviou uma equipa para o local.

O alerta foi dado às 15h30 e Gardaí (polícia irlandesa) e os serviços de emergência estão no local, segundo a BBC.