De acordo com o investigador, para os defensores da intervenção tardia no conflito, em particular no espaço europeu, esta surgia como uma "oportunidade" para uma afirmação do país na cena internacional, uma perspetiva que não era unânime.

Já em Angola e Moçambique, onde os confrontos com as forças alemãs se iniciaram pouco após o início do conflito mundial, verificava-se uma quase unanimidade.

As diferentes posições da Maçonaria e o seu impacto no decurso do conflito, a evocação do centenário de Gomes Freire de Andrade e uma referência aos maçons que perderam a vida na frente de batalha são abordadas, neste livro, acompanhado por fotos e documentos da época, menos divulgados.

"A Maçonaria Portuguesa e a Grande Guerra (1914-1918)" constitui o mais recente contributo de António Ventura para a investigação deste período da História de Portugal e da Europa.