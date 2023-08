Segundo a NASA, esta lua cheia é a segunda de agosto, "tornando-a uma Lua Azul pela definição mais recente introduzida pela revista Sky & Telescope em 1946".

"A definição mais antiga de Lua Azul, que remonta pelo menos aos anos 1500, é o nome do terceira lua cheia numa estação que tem quatro luas", é ainda explicado.

Contudo, um alerta: "nenhuma das definições tem a ver com a cor da lua, que não parecerá realmente azul". Mas já ficou desta cor, em alguns casos. Segundo a NASA, acontece em ocasiões muito raras, por efeito de poeiras, cinza e fumo na atmosfera, devido a grandes erupções vulcânicas e incêndios florestais, como em 1883, quando o vulcão Krakatoa explodiu na Indonésia. Há até quem afirme que esse fenómeno é a causa da frase em inglês "Once in a blue moon", utilizada para descrever eventos raros ou pouco comuns, conta o El País.

Esta noite, a lua vai estar a 357,344 quilómetros de distância — ou seja, cerca de 50 mil quilómetros mais perto da Terra — e o seu pico vai ser atingido por volta das 2h30. Porém, será visível logo após o pôr do sol.

Pela proximidade ao nosso planeta, a lua vai ter também um aspecto maior e mais brilhante, pelo que é considerada uma "Super Lua". Por tudo isto, vale a pena olhar para o céu: a próxima Lua Azul só vai aparecer daqui a 14 anos, em 2037.