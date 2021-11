De acordo com o Observatório Astronómico de Lisboa, "este eclipse parcial será visível a partir da África Ocidental, Europa Ocidental, América do Norte, América do Sul, Ásia, Austrália, do Oceano Atlântico e do Oceano Pacífico".

"Infelizmente, em Portugal continental, o máximo do eclipse não será visível, pois a lua entra na Penumbra pelas 6 horas numa altura em que está bem baixa no horizonte", é explicado.

Por sua vez, "na região autónoma da Madeira o fenómeno também não será favorável para observação, pois passados 23 minutos da lua entrar na umbra ocorre o seu ocaso e deixa de ficar visível. Somente na região autónoma dos Açores a observação será mais favorável, pois a lua permanercerá na umbra durante 1 hora e 11 minutos até ao seu ocaso".

Apesar de este eclipse "ser considerado parcial, ele estará próximo do total, pois a lua estará na sua fase cheia, com 97% no cone de sombra da Terra", é ainda referido.

"O ocaso da lua ocorre pelas 07h23 em Lisboa, na Madeira ocorre pelas 07h41 e em Ponta delgada ocorre pelas 07h29, a partir desta altura não será possível observar a lua no máximo do eclipse, nem a sua saída da umbra e da penumbra, por estes fenómenos ocorrerem mais tarde", afirma o Observatório.