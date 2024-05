“Tenho de felicitar os campeões nacionais, que foram a melhor equipa e justos vencedores da Liga. Aquilo que espero é um Sporting campeão, com uma ou outra mexida, mas com o mesmo espírito. Vai ser um adversário fortíssimo, com jogadores de grande qualidade e uma ideia de jogo enraizada, mas temos de fazer o nosso jogo, sermos muito competitivos e competentes para fazer o nosso campeonato e conseguirmos os três pontos”, disse Vasco Seabra.

Na antevisão do jogo da 33.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, o treinador ‘canarinho’ admite que o Sporting pode entrar menos concentrado depois de já ter o título conquistado, mas ressalva que essa condição também pode trazer uma equipa ‘leonina’ mais solta.

“Podemos sempre ver as coisas dos dois lados. Nós olhamos mais para as coisas que podemos fazer, temos de estar no limite das nossas capacidades. Somos competentes, competitivos, temos de ser agressivos e sentimos que vai ser um grande jogo e queremos que os nossos adeptos nos consigam apoiar”, avançou.

Ainda na luta pela permanência, o Estoril Praia soma 33 pontos e pode garantir que fica na I Liga frente ao Sporting. Conquistar os três pontos é o caminho definido pelo líder dos estorilistas, que não quer pensar no que podem fazer as outras equipas que lutam por uma vaga no primeiro escalão.

“Gostamos pouco de estar a olhar para os outros. Temos 33 pontos, devíamos ter mais, mas queremos terminar o jogo com 36. Durante a semana, estivemos muito focados. Por isso, mais do que os pontos, queremos fechar as contas da permanência. Estamos com as contas do nosso lado e só dependemos de nós”, concluiu Vasco Seabra.

O Estoril Praia, em 13.º lugar, com 33 pontos, joga este sábado, às 18h00, no Estádio António Coimbra da Mota, frente ao Sporting, em primeiro lugar e já campeão nacional, com 84 pontos, numa partida da 33.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol que será arbitrada por João Gonçalves, da Associação de Futebol do Porto.