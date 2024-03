Numa nota, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alertou hoje à tarde que, a partir do final do dia, a chuva chegará “inicialmente fraca” ao litoral oeste do continente para se estender “gradualmente ao restante território e tornando-se moderada, sendo por vezes forte, de granizo e acompanhada de trovoada” entre quinta-feira e domingo.

O vento também soprará por vezes forte, com maior incidência na sexta-feira, e com rajadas que podem chegar aos 80 quilómetros/hora (km/h) no litoral e aos 100 km/h nas terras altas do continente, segundo o IPMA.

O instituto salientou ainda que a agitação marítima será forte, em especial na costa ocidental, com ondas geralmente de 5 a 6 metros de altura, que no sábado podem superar os 7 metros a norte do Cabo Raso.

Está prevista também a queda de neve “significativa nas terras altas do Norte e Centro” até domingo, a partir da madrugada e manhã de quinta-feira nos pontos mais altos da serra da Estrela.

“As acumulações de neve no solo poderão, em determinados momentos, superar os 20 cm a cotas superiores a 1.000 metros de altitude, sendo que nos pontos mais altos da serra da Estrela poderá acumular cerca de um metro de neve no final do período”, destacou.

Segundo o IPMA, a partir das 03:00 de quinta-feira estarão sob aviso amarelo, devido à precipitação, todos os distritos do continente, exceto Santarém, Portalegre e Évora.

Guarda e Castelo Branco estarão sob aviso laranja entre as 03:00 de sexta-feira e as 12:00 de sábado devido à queda de neve.

A Marinha e a Autoridade Marítima Nacional (AMN) recomendaram hoje à comunidade marítima e à população em geral um “estado de vigilância permanente” no mar e nas zonas costeiras, nomeadamente reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas, que sejam evitados passeios junto ao mar, molhes de proteção de portos, arribas e praias, e atividades lúdicas nas zonas mais expostas.

Em comunicado, as autoridades alertaram que a agitação marítima será caracterizada por ondulação proveniente de noroeste, com ondas que podem atingir os oito metros e uma altura máxima de 14 metros, com vento a registar uma intensidade média de até 65 km/h e rajadas até 120 km/h, provenientes do quadrante noroeste.

Também a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alertou na terça-feira para o agravamento das condições meteorológicas a partir de quarta-feira e na quinta-feira.

O aviso laranja (o segundo mais grave numa escala de três) é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo (o menos grave) quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica. As previsões sobre o estado do tempo serão atualizadas pelo IPMA.