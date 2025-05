A Biblioteca Municipal de Faro António Ramos Rosa e o Jardim da Alameda João de Deus irão acolher esta mostra, que inclui o 7.º Festival Literário e a 47.ª Feira do Livro de Faro, numa organização do Ginásio Clube de Faro e o apoio da Papelaria e Livraria Sagres.

Segundo um comunicado do Município, a abertura oficial da Primavera Literária tem lugar hoje às 16h30, no átrio da Biblioteca, com a visita à Exposição de Pintura “Autores Portugueses”, seguindo-se uma visita à Feira do Livro e o lançamento de livro “Vida na Praia” - editado pela ALFA, na Casa do Autor.

O dia termina com o recital “Mulher, Posso e Mando”, por Maria Vilalobos e músicos convidados, no Jardim da Alameda - Palco Casa do Sabino, a partir das 18h30.

Na quinta-feira, às 17h00, haverá a apresentação do livro “As Trapezistas”, de Ana Zanatti, e uma conversa com a autora, moderada por Ana Isabel Soares, na Casa do Autor.

Às 18h00, no Palco Casa do Sabino, Teolinda Gersão estará à conversa com Adriana Freire Nogueira, para a apresentação do seu livro “Autobiografia não escrita de Martha Freud”.

O auditório da Biblioteca Municipal recebe às 19h00 o recital de Poesia "As portas que Ary abriu", com Ana Zanatti, Miguel Martins, José Anjos e Rui David, e às 21h30, no mesmo local, terá lugar “Môce dum Cabréste”, com Dário Guerreiro, um espetáculo para maiores 16 anos.

Na sexta-feira às 17h30, Vera Marciano apresenta o seu livro “Porta Azul - Era uma vez uma casa”, na Casa do Autor, e às 18h30, no Auditório da Biblioteca, Fernando Alvim conversa com Pedro Duarte sobre “os 10 livros que nunca lerei antes de morrer”.

Às 19h00, na Casa do Autor, Adriano Batista apresenta o livro “Antes Que Chovam Laranjas”, de Ivo Machado, terminando o dia no Palco Casa do Sabino, com a atuação de Carlos Bica Quarteto, às 20h00, integrado nos Dias do Jazz.

O sábado, a partir das 11h00, será dedicado às famílias, com várias horas de conto ao longo do dia: “O Elefante Gilberto”, com Sónia Godinho, “Sim, Sr. Presidente” por Paula Fernandes, “O Sr. do Turbante e a Sra. Extravagante”, das Fazedoras de Histórias, e a atividade “Reciclar?", pelo serviço educativo da BMF.

As sessões de apresentação de livros começam às 10h30, na Casa do Autor, com “1924 Silves - As Vozes da Resistência”, de António Guerreiro, seguindo-se, às 11h30, as “Partilhas sobre parentalidade”, com Marisol Anselmo e Patrícia Sancho.

Às 14h30, haverá a apresentação do conto ilustrado "Era Uma Vez a Festa da Pinha", de Luís Barriga, e às 15h30 as “Conversas de Colher da Avó Maria”, de Maria de Jesus Bispo.

O Palco Casa do Sabino recebe a partir das 16h00 a conversa com Maria Francisca Gama e Filipa Fonseca Silva, moderada por Adriana Nogueira e, às 17h00, na Casa do Autor, Francisco Moita Flores apresenta “Agora e na Hora da Nossa Sorte”.

No final da tarde, às 18h00, os Feel Good Band atuam no Palco Casa do Sabino e o dia terminará com o PodCast “Assim ou Assado”, com o rapper Sam The Kid e o professor Marco Neves, às 19h00, no Auditório da Biblioteca.

O festival “Primavera Literária” encerra no domingo, começando o dia às 10h00, com os Terminal Studios, que organizam uma oficina e caminhada criativa.

Ainda de manhã, e a pensar nas famílias, destaque para a leitura encenada com ilustração ao vivo, por Pedro Seromenho e “O homem da gaita”, por João Violão, e da parte da tarde o Piquenique de Livros, por Paula Custai, e a Hora do Conto e várias atividades lúdicas e interativas, com Susana Jorge.

Para o público em geral, no domingo às 11h00, tem lugar a apresentação da editora Art°. 37, por Joaquim Coelho, e às 14h30, Cláudia Sofia Sousa apresenta o livro “A morte não é nada”.

Às 15h30 são apresentados os livros Coleção Espúria, com Vítor Gil Cardeira, Pedro Jubilot, Luís N e Dário Agostinho, e às 17h00 “João de Deus convida…”, com Teatro e Poesia com Pedro Monteiro e o Coletivo Espúria.

O Primavera Literária encerrará com “Celebrando a Vida”, um concerto de Beto Kalulú e músicos convidados.

Todas as atividades do festival são de entrada livre e gratuita, mas os espetáculos no auditório da Biblioteca estão sujeitos à lotação máxima.

Durante os cinco dias do festival terá ainda lugar a 47.ª Feira do Livro de Faro, entre as 10h00 e as 20h00, no Jardim da Alameda, o “BooK Tinder”, dinamizado pela Associação Sê Mais Sê Melhor, e a “Mostra de Artes Visuais do Agrupamento de Escolas Tomás Cabreira”, no Instituto Português do Desporto e Juventude.