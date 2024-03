"O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão de Investigação Criminal, no dia 1 de março, na freguesia do Parque das Nações, procedeu à detenção de um homem de 42 anos, por ser suspeito da prática do crime de importunação sexual", adianta a PSP em comunicado.

Segundo a PSP, "o suspeito dirigia-se a jovens estudantes e entregava cartões com proposta de entrarem em contacto com o mesmo para agendar encontro de cariz sexual".

"Depois de abordar várias estudantes e sem sucesso quanto aos intentos, agarrou e beijou uma rapariga contra a sua vontade. Não satisfeito com a sua ação, dirigiu-se a outra jovem tocando na mesma com intenções sexuais", é ainda referido.

Foram os populares que, "ao verificarem a ação do suspeito, entraram em contacto com os Polícias que cessaram com a ação ilícita do suspeito".