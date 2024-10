O Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América (EUA) deteve um homem que, alegadamente, estava a planear um ataque terrorista para o dia das eleições norte-americanas, em nome do Estado Islâmico.

Nasir Ahmad Tawhedi, de 27 anos, é do Afeganistão e reside em Oklahoma City, no estado do Oklahoma, desde setembro de 2021, com a mulher e o filho menor.

"Este réu, motivado pelo Estado Islâmico, conspirou para cometer um ataque violento no dia das eleições", disse o diretor do FBI, Christopher Wray, avança a BBC News.

O afegão é acusado de tentar fornecer apoio ou recursos a uma organização terrorista estrangeira e de tentar obter armas de fogo e munições para cometer um crime ou ato de terrorismo.

Através dos registos do Google, as autoridades descobriram que o homem consumia propaganda do Estado Islâmico pela internet, e que doou uma quantia de dinheiro a uma suposta instituição de caridade, que é, afinal, usada como fachada pelo Estado Islâmico.

"Continuaremos a combater a ameaça contínua que o Estado Islâmico e os seus apoiantes representam para a segurança nacional dos Estados Unidos da América e identificaremos, investigaremos e processaremos os indivíduos que procurem aterrorizar o povo americano'', disse o Procurador-Geral, Merrick Garland.

De acordo com a BBC, que cita a CBS, no depoimento, os investigadores federais alegaram que Nasir tentou perceber se havia câmaras de vigilância em Washington DC e webcams na Casa Branca e o no Monumento de Washington.

Além disso, o detido terá pesquisado sobre leis de armas nos estados norte-americanos.

Ainda segundo o FBI, o homem, que conspirava com um jovem afegão e seu parente, não planeava atacar sozinho.

No dia 7 de outubro, os dois encontraram-se com indivíduos, que eram agentes do FBI disfarçados, para comprar armas, em especial, espingardas AK-47, e munições. Após concluírem a compra, foram detidos.

Interrogado, Tawhedi confessou que estava a planear um ataque, que teria como alvo "grandes aglomerações de pessoas", prevendo suicidar-se em seguida.