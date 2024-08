Um homem de 51 anos foi identificado e detido pela Polícia Judiciária, acusado do crime de incêndio urbano na localidade de Marinhais, no concelho de Salvaterra de Magos.

De acordo com a nota da PJ, "os factos ocorreram na sequência de deslocação do homem à residência do casal, quando este verificou que a mulher não se encontrava, vindo a danificar diversos objetos e a incendiar a habitação".

Segundo as autoridades, "o detido agiu motivado por desejo de vingança contra a cônjuge, que acusa de infidelidade".

A nota conclui que "o detido foi presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial, ficando sujeito a vigilância eletrónica, para garantir que não se aproxima da mulher".