"Foi detido um homem por ter ateado dois incêndios florestais, no concelho de Viseu", afirma a GNR na nota divulgada, esclarecendo que colaborou com a Polícia Judiciária nesta operação.

"A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, com a colaboração da GNR de Viseu, deteve hoje um homem, de 47 anos, solteiro, desempregado, pela presumível prática de dois crimes de incêndio florestal”, o mais recente ocorrido na sexta-feira, cerca das 01:00, e outro em outubro de 2018, ambos numa freguesia do concelho de Viseu, lê-se no comunicado.

Segundo a GNR, o suspeito usou chama direta para atear os incêndios na floresta, numa zona povoada com mato, pinheiro bravo e eucalipto, confinante com uma zona urbana.

Por isso, as consequências dos dois incêndios poderiam ter sido "mais gravosas" se não tivesse havido uma rápida intervenção dos meios de combate, indicou a guarda.

Por isso, a GNR considera que "a atuação do suspeito colocou em perigo a integridade física e a vida de pessoas, habitações e a grande mancha florestal".

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial e foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva, "enquanto aguarda a execução do internamento preventivo decretado em hospital psiquiátrico ou outro estabelecimento análogo adequado", conclui.