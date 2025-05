A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, deteve, no Aeroporto Internacional de Lisboa, um homem, de 30 anos, suspeito do crime de droga, após ter fugido das instalações do aeroporto por ter sido selecionado por elementos da Autoridade Tributária e Aduaneira para fiscalização da respetiva bagagem.

Na sequência da fuga, o aeroporto foi palco da perseguição efetuada por elementos da Polícia Judiciária em funções no local. O suspeito fugiu para o interior da estação do Metro, acabando, minutos mais tarde, por ser localizado e detido no interior da parte final do túnel da linha vermelha, escondido na zona destinada à mudança de linha dos comboios e ao estacionamento de carruagens.

Na bagagem, constituída por duas malas de viagem, o detido transportava 43kg de cocaína de elevado grau de pureza procedente de um país da América Latina.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial de arguido detido perante a autoridade judiciária competente, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva e as investigações prosseguem.