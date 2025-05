Fonte da PJ adiantou à agência Lusa que elementos da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, da PJ, detiveram dois homens que transportavam escondida numa mala de viagem e em embalagens escondidas junto ao corpo 23 quilos de cocaína proveniente do Brasil.

Numa outra ação, os elementos da Judiciária detiveram uma mulher, proveniente do Extremo Oriente, que transportava 8,7 quilos de folhas e flores de canábis (sumidades floridas de canábis), acondicionadas a vácuo em embalagens que transportava no interior de uma mala de viagem.

Os detidos, indiciados por tráfico internacional de estupefacientes, têm entre 22 e 26 anos e, depois de ouvidos em primeiro interrogatório judicial, ficaram sujeitos a prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa.

As detenções, no âmbito de três intervenções distintas, ocorreram no quadro da atividade regularmente exercida pela PJ para tentar impedir a entrada de estupefacientes em território nacional através dos aeroportos internacionais.

As investigações da PJ prosseguem para avaliar as ligações para com estes traficantes.