Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP, através da Divisão de Policial de Cascais, adianta que o esfaqueamento aconteceu na freguesia de Carcavelos, quando os agentes o conduziam a uma ambulância.

A detenção do homem, em situação irregular no país, ocorreu na sequência de um pedido de auxílio a uma equipa de bombeiros feito pela mãe do homem, uma vez que “este se encontrava instável e alterado”.

“Os polícias deslocaram-se ao local para assegurar a proteção e segurança dos intervenientes”, pode ler-se na nota.

Revelando um comportamento violento, o homem ainda empunhou outra faca, depois de ter esfaqueado o polícia, que teve de ser conduzido ao Hospital de São Francisco de Xavier, em Lisboa, onde foi sujeito a tratamento e recebeu alta de seguida.