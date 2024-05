Na newsletter de abril para se ganhar bilhetes para a peça "25 de Abril – O Musical Abril MUDANÇAS 1000", o desafio era o de enviar um pequeno texto, com o tema: "O que faltou fazer depois do 25 de Abril?".

O melhor texto ganhou convites duplos e pertence a Pedro Miguel Tavares de Oliveira. Pode ser lido aqui:

Após o 25 de Abril, as ruas de Portugal ecoaram com os clamores da liberdade recém-conquistada, uma sinfonia de esperança encheu o ar. No entanto, entre os acordes triunfantes, há uma melodia silenciosa, um lamento subtil pelo que ainda ficou por fazer. Faltou plantar sementes de igualdade que não se limitassem apenas ao papel, mas que florescessem nos corações e mentes de todos os cidadãos. Faltou construir pontes de entendimento entre as diferentes vozes da nação, garantindo que a liberdade fosse verdadeiramente inclusiva, abraçando todas as identidades, todas as histórias, todas as aspirações. Faltou curar as feridas do passado com o bálsamo da justiça e da reconciliação, para que o país pudesse avançar unido, fortalecido pela sua diversidade e resiliência.

Neste pós-25 de Abril, os sonhos não realizados tornam-se um convite à reflexão e à ação contínua, lembrando-nos que a conquista da liberdade é um processo constante, que exige compromisso, coragem e compaixão. Enquanto celebramos as vitórias do passado, devemos também olhar para o futuro com humildade, determinados a completar o que ficou por fazer, a construir um país onde todos os cidadãos possam verdadeiramente prosperar, onde a dignidade humana seja a pedra angular da sociedade, e onde a liberdade seja mais do que um ideal, seja uma realidade tangível para cada indivíduo.