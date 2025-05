O serviço de ação de graças, que assinala o 80.º aniversário do Dia da Vitória na Europa (VE Day), teve início na Abadia de Westminster após dois minutos de silêncio observados em todo o Reino Unido.

Estão presentes o Rei Carlos, a Rainha Camila, o Príncipe e a Princesa de Gales, bem como o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, que nas fotografias aparecem a cumprimentar o público.

Segundo o The Guardian, estiveram presentes 1.800 convidados, incluindo membros da realeza, veteranos, políticos, autoridades, convidados e outras figuras públicas.

Para a Europa Ocidental, incluindo o Reino Unido, o Dia da Vitória na Europa (VE Day) simboliza, sobretudo, a sobrevivência da democracia, face a anos de opressão. A data marca o fim da violência e exploração nazi, manchada pelo sangue da guerra e pelos horrores do Holocausto.

Contudo, as formas de comemoração variam bastante entre países, tanto na data como no significado atribuído ao dia. A Bélgica, por exemplo, associa as cerimónias ao Dia do Armistício, celebrado a 11 de novembro, que assinala o fim da Primeira Guerra Mundial. Já os Países Baixos e a Dinamarca celebram o Dia da Libertação a 5 de maio. A Itália, antiga aliada da Alemanha durante a guerra, comemora a queda do regime fantoche de Mussolini a 25 de abril, também sob o nome de Dia da Libertação.

Portugal não tem uma data nacional específica para assinalar o Dia da Vitória na Europa (VE Day), ao contrário de muitos países europeus. Isso deve-se ao facto de Portugal ter permanecido neutral durante a Segunda Guerra Mundial, sob o regime do Estado Novo liderado por Salazar.

Para muitos países da Europa Central e de Leste,o fim da Segunda Guerra Mundial representa o início da vida sob regimes comunistas, impostos pela União Soviética. As comemorações na Rússia são especialmente conhecidas pela participação de líderes que se aproximam politicamente da potência.

A Rússia assinala o VE Day a 9 de maio, com uma grande parada militar, dia 8 para os portugueses. Este ano, esteve presente o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico e o presidente da Sérvia, Aleksandar Vučić.

Xi Jiping esteve também em Moscovo, para fortalecer relações com a Rússia.

Como resposta, foi realizada uma cerimónia paralela em Lviv, na Ucrânia, com a presença de vários ministros dos Negócios Estrangeiros da UE. A homenagem aos mortos pela Guerra ganha um novo significado num dia que simboliza a paz e a igualdade entre povos.