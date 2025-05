Questionada pela Lusa, fonte oficial daquela chancela do grupo editorial Presença disse que a Jacarandá “publicará certamente este novo título”, remetendo mais novidades para breve.

Em comunicado divulgado no final de abril, a editora Macmillan Children’s Books lembrou que será a primeira história do Grufalão desde “A Filha do Grufalão”, de 2004 (publicado cinco anos depois de "O Grufalão"), tendo os dois primeiros livros vendido mais de 18,2 milhões de exemplares a nível mundial, onde estão editados em 113 línguas.

De acordo com a companhia britânica, vai ser planeado “um dos maiores lançamentos da sua história”, incluindo uma campanha em parceria com o National Literacy Trust (NLT, o equivalente britânico do Plano Nacional de Leitura), em conjunto com outras organizações de solidariedade pelo mundo fora.

“Tive a ideia básica para a história há muito tempo, mas não sabia como a desenvolver. Foi só quando o NLT, cujo trabalho [pela leitura] me impressiona muito, usou os primeiros dois livros no seu programa ‘Early Words Matter’ que fui impulsionada a tirar a minha ideia do armário e ver se a conseguiria transformar numa história verdadeiramente satisfatória. Para minha surpresa, consegui fazer isso mesmo!”, afirmou Donaldson, citada no comunicado.

Scheffler, por seu lado, disse: “Nunca digas nunca – uma lição aprendida por mim, que, quando questionado, negava sempre a possibilidade de uma nova visita ao bosque escuro e frondoso. Até que, um dia, do nada, veio um novo texto maravilhosamente inteligente e inspirado de Julia. Como é que ela faz isto? Poderia recusar-me? Claro que não!”

O Grufalão conta, em rima, a história de um rato “astuto” que se aventura por um bosque “escuro e frondoso”, procurando trapacear os potenciais predadores com quem se vai cruzando, incluindo um grufalão.

Ambos os livros da história estão indicados pelo Plano Nacional de Leitura.