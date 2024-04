Com o título completo "25 DE ABRIL – O MUSICAL Abril MUDANÇAS 1000" esta peça conta a história sobre os olhos de um menino.

"O sonho de muitos alimentou o seu. João, o menino, andou pela Revolução de mão dada com a Liberdade procurando a mãe. João, o menino, correu numa Lisboa a preto e branco pintada unicamente pelo vermelho que o acaso chamou cravo. O vermelho que se fez verde de esperança!", refere a sinopse.

"Hoje, João, o homem, numa viagem de volta visita aquela quinta-feira revivendo a sua própria vida! Um encontro improvável num dia nada anunciado, mas há muito desejado! Um espetáculo que se cruza entre a realidade e a ficção, entre as imagens históricas e a história de um menino que viveu o dia 25 de Abril de há 50 anos", acrescentam.

