“Estamos a fazer diligências, mas não nos parece uma situação que aponte para a prática de crime”, disse a mesma fonte, em declarações à agência Lusa.

O cadáver foi avistado por um popular e o resgaste foi orientado pelos Bombeiros Voluntários de Santana.

Embora não tenha sido revelada a identidade do homem, a mesma fonte indicou que se poderá tratar de um residente nos arredores do miradouro da Vigia, na freguesia de São Jorge, no concelho de Santana, com cerca de 60 anos.