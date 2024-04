A fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR) indicou que o homem, considerado “ferido muito grave”, foi transportado para o hospital de Évora.

O acidente ocorreu quando a vítima carregava um automóvel para um veículo de reboque, tendo o carro avariado deslizado, arrastando o homem que ficou entalado entre a viatura e uma parede, adiantou a fonte da Guarda.

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) foi contactada para averiguar as circunstâncias em que ocorreu o acidente, segundo a GNR.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou que o alerta para o acidente foi dado às 09:24.

Foram mobilizados para o local, de acordo com o comando sub-regional, 13 operacionais dos bombeiros de Viana do Alentejo, do Instituto Nacional de Emergência Médica e da GNR, apoiados por cinco veículos, incluindo a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Évora.