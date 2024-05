Um homem "lançou ameaças verbais" na sede do Chega e "dizia ter algo dentro de uma mochila", referiu ao SAPO24 fonte do Chega, que adianta que o presidente do partido, André Ventura, está no Funchal.

Fonte da polícia adiantou ao SAPO24 que o homem disse querer "matar André Ventura".

A PSP confirmou que o homem entrou dentro do edifício, na rua Miguel Lupi, e que afirmou transportar uma mochila com "um engenho explosivo".

As autoridades "intercetaram o indivíduo, que neste momento está sob alçada da PSP". À Lusa, o subintendente Sérgio Soares frisou que "pode haver uma questão do foro psicológico" em causa.

Foi instalado no local um perímetro de segurança e o edifício foi evacuado, estando todos os funcionários da sede do Chega na rua.

As autoridades estão no local com um equipa do Centro de Inativação de Explosivos e Segurança em Subsolo (Ciexss) para avaliação da mochila do suspeito.

André Ventura já reagiu ao sucedido

À chegada para uma arruada no Funchal, na ilha da Madeira, onde se encontra a participar na campanha para as eleições regionais, o presidente do Chega disser ter muito pouca informação sobre o incidente. “Alguém teria entrado ou tentado entrar na nossa sede, ter dito que transportava um engenho explosivo e quereria matar-me”.

André Ventura indicou que o partido “entrará em contacto com as autoridades durante o resto do dia de hoje” e que seria avaliada a existência de “algum potencial de risco maior” onde está ou se esta foi “uma situação isolada”.

O líder do Chega considerou ainda "lamentável que esta escalada de violência possa continuar", adiantando que o partido vai reavaliar a segurança que tem na sede e a sua segurança pessoal.

Em comunicado divulgado praticamente ao mesmo tempo que André Ventura falava aos jornalistas, o partido alegou que “tudo isto surge como resultado do clima de ódio e de cancelamento que a extrema-esquerda tem criado, nas últimas semanas, a partir de declarações, das outras bancadas, face à liberdade de expressão e à política de perseguição”.

O Chega considerou “ser totalmente inadmissível que nos 50 anos do 25 de Abril ainda existam episódios deste tipo” e repudiou “qualquer tipo de comportamento de violência”.