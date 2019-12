No seu relatório sobre tendências do tabagismo 2000-2025, a OMS assinala um "progresso evidente nas taxas de uso do tabaco", evidenciado no número de homens que fuma, que começou a descer em 2018 pela primeira vez.

No ano 2000, havia 1.397 milhões de pessoas a consumir tabaco e 1.351 milhões em 2015, prevendo-se que o número desça para 1.299 milhões em 2025.

O número de homens utilizadores de tabaco a nível mundial aumentou anualmente entre 2000 e 2018, ano em que atingiu 1.093 milhões, estimando-se que desça para 1.091 milhões em 2020 e 1.087 milhões em 2025, "desde que os países mantenham os esforços atuais para controlar o tabaco".

Quanto às mulheres, cerca de 100 milhões terão deixado o tabaco entre 2000 e 2018, descendo anualmente até atingir 244 milhões em 2018, número que deverá cair ainda mais para 212 milhões em 2025.

Entre os tabagistas, a nível global, 1.071 milhões fumam cigarros, contando-se 915 milhões de homens e 156 milhões de mulheres.

A OMS recomenda a todos os países que façam "esforços adicionais" para agir com base nas evidências científicas, "incluindo monitorização mais eficaz para "reverter a epidemia do tabaco".