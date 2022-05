O cardeal Joseph Zen, a cantora Denise Ho, a advogada Margaret Ng e o académico Hui Po-keung foram detidos pela Polícia de Segurança Nacional de Hong Kong, anunciou a organização de defesa de direitos humanos com sede no Reino Unido Hong Kong Watch.

Aparentemente, as detenções estão relacionadas com o papel desempenhado por estas pessoas como administradores do Fundo de Auxílio Humanitário 612, uma organização, entretanto extinta, que forneceu assistência jurídica a pessoas que participaram nas manifestações pró-democracia de 2019.

Mais tarde, dezenas destes ativistas foram presos sob uma severa Lei de Segurança Nacional imposta à cidade, pelo Governo central de Pequim, em 2020.

Estas comemorações foram proibidas desde a entrada em vigor em 2020 de uma lei de segurança nacional imposta por Pequim, em resposta às manifestações pró-democracia em 2019.