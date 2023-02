A medida resulta de um protocolo assinado hoje entre a ANSR e o CHULC, que inclui o Hospital de São José, revelou a autoridade de segurança rodoviária, num comunicado.

A ANSR destacou que o centro hospitalar vai passar a fornecer “dados detalhados” dos utilizadores que recorrerem a estas unidades de saúde, nomeadamente “a idade, o género, o grau da gravidade das lesões, os traumas sofridos, o local do acidente, os veículos intervenientes, entre outros”.

Estes dados permitirão à autoridade, “em complemento dos dados recolhidos pelas forças de segurança, aprofundar o conhecimento sobre a sinistralidade associada a estes veículos, de modo a desenvolver as medidas mais adequadas”, acrescentou.

A autoridade rodoviária destacou ainda que lhe compete receber e consolidar os dados recolhidos pelas autoridades de segurança referentes à sinistralidade rodoviária, mas, em relação aos velocípedes, as informações são escassas, “uma vez que as entidades fiscalizadoras do trânsito nem sempre são chamadas ao local do acidente”.

“Assim, em muitos casos são os estabelecimentos hospitalares as únicas entidades que têm acesso aos dados relativos aos acidentes ocorridos com velocípedes em decorrência dos cuidados de saúde prestados aos respetivos intervenientes”, sublinhou.

Segundo a ANSR, em 2022 perderam a vida 20 pessoas quando andavam de bicicleta, representando 4,3% do total de mortos, embora “a sinistralidade associada a estes utilizadores tenha diminuído ao longo da última década”.

A ANSR destacou que não existe registo de vítimas mortais entre os utilizadores de trotinete, mas “o número de feridos tem vindo a aumentar, tendo-se registado 14 feridos graves de janeiro até novembro de 2022, que compara com três em 2019”, além do registo de 399 feridos ligeiros (foram 81 em 2019).

“Em 2022, foram admitidas 995 pessoas na Urgência Geral e Polivalente do CHULC-Hospital de São José devido a acidentes envolvendo trotinetas. No mesmo período, deram entrada 359 pessoas no Centro de Responsabilidade Integrado de Traumatologia Ortopédica (CRITO)”, sublinhou.

O Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central é constituído pelo Hospital São José, Hospital Curry Cabral, Hospital Santa Marta, Hospital Santo António dos Capuchos, Hospital Dona Estefânia e Maternidade Dr. Alfredo da Costa.