A construção do hospital exigiu um exército de operários, mobilizados dia e noite, que nivelaram o terreno, instalaram as fundações de cimento, estabeleceram as ligações de água e energia elétrica e criaram 400 quartos, equipados com casas de banho e equipamentos médicos.

"Huoshenshan" significa "montanha do Deus do Fogo", um personagem da mitologia da filosofia taoista que pode expulsar os vírus e infeções graças ao calor.

O hospital tem uma equipa médica militar de 1.400 pessoas, todas com experiência na luta contra os vírus SARS e ébola.

A China está a construir um segundo hospital em Wuhan, num local rebatizado como Leishenshan ("montanha do Deus do Raio"), com 1.600 camas.