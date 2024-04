O secretário-geral do PSD, Hugo Soares, foi hoje eleito líder do grupo parlamentar social-democrata com 98,7% dos votos, segundo fonte oficial da bancada.

Na eleição, votaram 77 dos 78 deputados do PSD — faltou o parlamentar que substituirá José Cesário pelo círculo Fora da Europa — e registaram-se 76 votos a favor e um branco.