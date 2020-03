“O comportamento do Presidente López Obrador em relação à crise da covid-19 é um exemplo extremamente perigoso que ameaça a saúde dos mexicanos”, disse em comunicado o diretor da divisão das Américas da HRW, José Miguel Vivanco, citado pela agência France-Presse.

O responsável das Américas desta ONG considerou que o chefe de Estado do México expõe a população a “graves perigos”, devido ao “desinteresse” e o “descuido” no fornecimento de “informações reais sobre a pandemia” da covid-19.

A nota acrescenta que o Presidente mexicano também tem recusado seguir as recomendações das autoridades sanitárias para impedir a disseminação da doença.

Segundo a Human Rigths Watch, Andrés Manuel López Obrador tem incentivado a população a sair de casa para aproveitar os espaços públicos e foi também visto a abraçar e a cumprimentar com beijos os seus apoiantes — comportamentos que têm sido desaconselhados a nível mundial.

O Presidente do México “demonstrou uma relutância escandalosa em fornecer informações precisas e comprovadas sobre os riscos de um vírus que já matou milhares de pessoas em todo o mundo”, prossegue o comunicado, recomendando a López Obrador que leve o “problema a sério”.

O comportamento do chefe de Estado contrasta com as medidas tomadas por vários Estados mexicanos, que há semanas pediram à população para manter o isolamento social e, na medida do possível, o isolamento profilático.

Com a escalada da pandemia no país — que registou pelo menos 475 casos de infeção e seis mortes -, López Obrador finalmente recomendou a permanência em casa e o distanciamento físico.