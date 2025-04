Com esta carta, o regulador estabelece formalmente a estrutura do BBAN (Basic Bank Account Number) e do IBAN (International Bank Account Number) nacionais e esclarece quais as entidades habilitadas a atribuir BBAN e IBAN nacionais a contas de pagamento.

Deste modo, o Banco de Portugal introduz a clareza e a segurança jurídica necessárias à aplicação uniforme da estrutura e das regras de utilização do identificador único das contas de pagamento em Portugal.

A partir desta data, o Banco de Portugal encarregar-se-á da atualização permanente do IBAN Registry junto da SWIFT — Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication SCRL, entidade designada pelo ISO Technical Management Board para atuar como autoridade de registo para a norma ISO 13616. O Banco de Portugal passa, assim, a ser o ponto de contacto em Portugal para esta matéria.

Como identificar corretamente um IBAN?

O IBAN é composto por 25 carateres alfanuméricos que correspondem:

Código de país - O código de país do IBAN PT é definido de acordo com a norma ISO 3166 (3166-1 código alfa-2). Com base nesta norma, as duas primeiras posições do IBAN português são preenchidas com a expressão “PT”;

Dígitos de controlo do IBAN - Os dois dígitos de controlo do IBAN PT são calculados de acordo com a norma ISO/IEC 7064, tendo por base o algoritmo MOD 97-10. No que se refere ao IBAN PT, os dígitos de controlo correspondem sempre a “50”;

Código de agente financeiro - Corresponde ao código de agente financeiro atribuído pelo Banco de Portugal, o qual identifica inequivocamente o prestador de serviços de pagamento onde a conta está domiciliada;

Referência atribuída pelo PSP - É uma referência gerida pelo prestador de serviços de pagamento que pode ser utilizada para identificar o tipo de conta de pagamento, a agência / balcão onde esta está domiciliada ou para qualquer outra classificação interna;

Número de conta - É o identificador numérico que o prestador de serviços de pagamento atribui à conta de pagamento do seu cliente;

Dígitos de controlo do NIB - Os dois dígitos de controlo do NIB são calculados de acordo com a norma ISO/IEC 7064, tendo por base o algoritmo MOD 97-10.

IBAN créditos: DR

Que entidades estão habilitadas a atribuir IBAN PT a contas de pagamento?