Em declarações aos jornalistas à entrada do primeiro dia da IX Convenção da Iniciativa Liberal, no Pavilhão Paz e Amizade, em Loures, Rui Malheiro afirmou que a reunião-magna dos liberais vai servir para reforçar as ideias liberais e a união do partido, e garantiu que tem a expectativa de vencer Rui Rocha e terminar a convenção como presidente do partido.

Questionado sobre se contribuirá para a união do partido em caso de derrota, Malheiro frisou que estará disponível se “sentar com Rui Rocha para desenhar um melhor futuro para o partido”, e reforçar o partido nas eleições na Madeira e nas autárquicas.

Rui Malheiro sublinhou ainda que a sua candidatura dá aos membros do partido a opção por um “rumo diferente” do escolhido pelo atual líder com uma “aposta forte num liberalismo diferente e numa forma de estar diferente na política”.

A Iniciativa Liberal inicia hoje a IX Convenção Nacional, em Loures, na qual 1.545 membros vão eleger o próximo presidente do partido, entre o atual líder, Rui Rocha, e o conselheiro Nacional Rui Malheiro.

O início da convenção IL está marcado para as 13:00, no Pavilhão Paz e Amizade, em Loures, com a ratificação do regimento da convenção, antes de, por volta das 15h, Rui Rocha discursar para apresentar o relatório de atividade da Comissão Executiva cessante, enquanto atual presidente do partido.