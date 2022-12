A informação foi avançada à agência Lusa pela meteorologista Rita Mota, da delegação regional dos Açores do IPMA, tendo acrescentado que a rajada de "134 quilómetros por hora" foi registada "na sexta-feira entre as 17:00 e as 18:00" locais (19:00 em Lisboa), "na Fajã Grande, na ilha das Flores".

No seu mais recente comunicado, emitido esta manhã, a delegação dos Açores do IPMA informa que, devido à depressão Efrain, com um sistema frontal associado, nas próximas horas e até domingo, está previsto "um novo aumento da intensidade do vento, com rajadas na ordem dos 120 quilómetros por hora no grupo Ocidental (Flores e Corvo).

Para o grupo Central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) as previsões apontam para rajadas de vento na ordem dos 100 quilómetros por hora e dos 90 quilómetros por hora no grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria).

O IPMA alerta ainda que nos grupos Central e Oriental poderá ocorrer precipitação por vezes forte, acompanhada de trovoada.

"No grupo Ocidental, para a agitação marítima, mantém-se a previsão de ondas que podem atingir os 10 metros de altura significativa, podendo a onda máxima atingir os 20 metros de altura", lê-se ainda no mesmo comunicado.

A meteorologista Rita Mota acrescentou à Lusa que a agitação marítima vai perdurar ainda "durante alguns dias", mas prevê-se "uma diminuição do vento a partir das 00:00".

Devido ao agravamento das condições meteorológicas o capitão do Porto de Santa Cruz das Flores determinou hoje o encerramento a toda a navegação do Porto das Lajes das Flores.

Na sexta-feira já tinha sido também determinado o encerramento a toda a navegação do Porto da Casa, na ilha do Corvo.

A Proteção Civil dos Açores registou, durante a última noite, 26 ocorrências em seis ilhas, devido ao mau tempo, sobretudo quedas de árvores e estruturas, inundações de vias e habitações, derrocadas, transbordos de ribeiras e uma pessoa foi realojada.

Numa nota enviada esta manhã às redações, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) informa que, na sequência da passagem da depressão ‘Efrain’ pelo arquipélago, desde as 20:00 de sexta-feira e até ao início desta manhã, "foram registadas 26 ocorrências em seis ilhas", das quais "14 em São Miguel, quatro na Terceira, duas no Faial, três em São Jorge, uma no Pico e duas nas Flores".

As situações reportadas estão relacionadas, sobretudo, com "quedas de árvores, queda/danos de estruturas, inundações de vias e em habitações, derrocadas e transbordos de ribeiras", segundo a Proteção Civil dos Açores.

No concelho de Ponta Delgada, "uma pessoa foi realojada em casa de familiares pelo facto de a sua habitação estar inundada", indica ainda a Proteção Civil açoriana.

De acordo com o SRPCBA, "a maior parte das ocorrências encontra-se resolvida".

A Proteção Civil dos Açores aconselha a população a continuar a acompanhar as previsões emitidas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e a adotar as medidas de autoproteção.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou hoje para vermelho o aviso de agitação marítima para as ilhas do grupo Ocidental do arquipélago dos Açores – Flores e Corvo.

As ilhas das Flores e do Corvo estão entre as 12:00 de hoje e as 00:00 de domingo sob aviso vermelho, sendo esperadas ondas de sudoeste com 10 metros de altura significativa, podendo a onda máxima atingir os 20 metros.