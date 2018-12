A ilha francesa da Córsega está hoje em alerta vermelho, o nível máximo de alerta, por causa de ventos fortes com rajadas de até 150 quilómetros por hora.

Os serviços meteorológicos franceses aconselharam as pessoas a permanecerem em locais seguros até que este episódio meteorológico termine, pedindo aos habitantes da ilha para não conduzirem e para ficarem nas casas ou nos locais de trabalho.

O instituto meteorológico prevê durante o dia “rajadas generalizadas e frequentes da ordem de 130 a 150 quilómetros/hora”

A tempestade chegará do norte da ilha e “no final da manhã, a região de Bastia também será afetada”, segundo os meteorologistas.

“Finalmente, a partir do meio-dia, bem como durante a tarde, os fortes ventos do oeste varrerão os vales do leste da ilha, até a planície oriental”, acrescentaram.

O oeste da ilha francesa, situada no Mar Mediterrâneo, também está em alerta laranja por causa da agitação marítima e das possíveis inundações.

Além disso, quatro departamentos alpinos estão em alerta laranja devido a esta tempestade: os Alpes Marítimos, Isère , Saboia e Alta Saboia.

No continente, veremos “ventos fortes nos Alpes Marítimos, bem como nos Alpes do Norte, onde são acompanhados por fortes chuvas”.