No poder há 15 anos neste pequeno país do Cáucaso do sul, rico em hidrocarbonetos (petróleo e gás), Aliev obteve 86,1% dos votos, segundo a Comissão Eleitoral Central, quando estão contabilizados 67,3% dos boletins depositados nas urnas.

Ilham Aliev foi eleito pela primeira vez em 2003 nesta ex-República soviética e sucedeu a seu pai, Heydar Aliev, um antigo oficial do KGB local que dirigia o país desde 1969 e conservou o poder até à sua morte.

Numas eleições boicotadas pelas principais forças da oposição, sete candidatos opuseram-se a Aliev, 56 anos, mas nenhum contactou com os eleitores azeris nem promoveu campanha eleitoral.

Para os dirigentes oposicionistas, estes “candidatos fantoche” apenas foram escolhidos para fornecer uma “ilusão de competição” a uma eleição com resultados previamente anunciados.

Criticado pela oposição e pelos defensores dos Direitos Humanos, Ilham Aliev é elogiado pelos seus apoiantes pelo facto de ter garantido a modernização do Azerbaijão, que se tornou num importante fornecedor de gás à Europa e garantindo importantes receitas.